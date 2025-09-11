Quantcast
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν - Real.gr
real player

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού – Ποιον θα επέλεγαν

11:02, 11/09/2025
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού – Ποιον θα επέλεγαν

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα δημοσκόπησης της Interview για την «Political».

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες δίνουν 21,9% στη Νέα Δημοκρατία, 12% στο ΠΑΣΟΚ, 8,1% στην Ελληνική Λύση, 7,2% στο ΚΚΕ, 4,6% στην Πλεύση Ελευθερίας, 4% στη Φωνή Λογικής, 3,8% στο Κίνημα Δημοκρατίας, 3,8% στο ΜέΡΑ25, 3,4% στον ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% στη Νέα Αριστερά, 1,9% στη Νίκη, 10% άλλο και 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 26,7%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, η Ελληνική Λύση 9,8%, το ΚΚΕ 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, η Φωνή Λογικής 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, η Νέα Αριστερά 2,6%, η Νίκη 2,3% και άλλο 12,2%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντά το 27%, τον Νίκο Ανδρουλάκη το 9,7%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 7,8%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 6,3%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 5,4%, τον Στέφανο Κασσελάκη το 4%, τον Σωκράτη Φάμελλο το 3%, τον Αλέξη Χαρίτση το 3%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,8%, ΔΓ/ΔΑ το 1,1% και τον Δημήτρη Νατσιό το 1%. Ο «κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%.

Στο ερώτημα «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα. Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε», το 25% απάντησε της Μαρίας Καρυστιανού,  έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα και 9% του Αντώνη Σαμαρά.  «Κανέναν από αυτούς» απάντησε το 53%.

 

 

Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ» το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας δυσκολεύει περισσότερο στην καθημερινότητά σας; «μέχρι δύο επιλογές)», το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

10:31 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

09:00 11/09
Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

09:11 11/09
ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

10:16 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved