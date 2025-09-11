Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν - Real.gr

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα δημοσκόπησης της Interview για την «Political».

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» οι πολίτες δίνουν 21,9% στη Νέα Δημοκρατία, 12% στο ΠΑΣΟΚ, 8,1% στην Ελληνική Λύση, 7,2% στο ΚΚΕ, 4,6% στην Πλεύση Ελευθερίας, 4% στη Φωνή Λογικής, 3,8% στο Κίνημα Δημοκρατίας, 3,8% στο ΜέΡΑ25, 3,4% στον ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% στη Νέα Αριστερά, 1,9% στη Νίκη, 10% άλλο και 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 26,7%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, η Ελληνική Λύση 9,8%, το ΚΚΕ 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, η Φωνή Λογικής 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, η Νέα Αριστερά 2,6%, η Νίκη 2,3% και άλλο 12,2%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», τον Κυριάκο Μητσοτάκη απαντά το 27%, τον Νίκο Ανδρουλάκη το 9,7%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 7,8%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 6,3%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 5,4%, τον Στέφανο Κασσελάκη το 4%, τον Σωκράτη Φάμελλο το 3%, τον Αλέξη Χαρίτση το 3%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,8%, ΔΓ/ΔΑ το 1,1% και τον Δημήτρη Νατσιό το 1%. Ο «κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%.

Στο ερώτημα «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα. Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε», το 25% απάντησε της Μαρίας Καρυστιανού, έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα και 9% του Αντώνη Σαμαρά. «Κανέναν από αυτούς» απάντησε το 53%.

Στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ» το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας δυσκολεύει περισσότερο στην καθημερινότητά σας; «μέχρι δύο επιλογές)», το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.