Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η εκτίμηση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική - Real.gr

Προβάδισμα 17,9 % διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν αύριο, εννέα κόμματα θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στη Βουλή.

Πρόθεση ψήφου



Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Η ενδεχόμενη ενασχόληση του Παύλου Ντε Γκρες με την πολιτική



Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική.

23% – θετικά ή μάλλον θετικά

63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά

14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ

Την Πέμπτη (12/2) στις 24:00, ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω”.

Οι απαντήσεις για Καρυστιανού και Τσίπρα

Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι απαντήσεις ήταν:

Πολύ πιθανό – 11,8%

Αρκετά πιθανό – 9%

Λίγο πιθανό – 10,7%

Καθόλου πιθανό – 65,8%

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Πολύ πιθανό – 9,9%

Αρκετά πιθανό – 4,7%

Λίγο πιθανό – 8,4%

Καθόλου πιθανό – 76,3%