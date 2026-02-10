Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η εκτίμηση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική - Real.gr

Σύνοψη από το
- Εννέα κόμματα θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στη Βουλή αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν αύριο, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 31,9%.
- Οι πολίτες ρωτήθηκαν για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, με το 63% να εκφράζεται αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη (12/2).
- Μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών απαντά «Καθόλου πιθανό» στο ενδεχόμενο να ψήφιζε κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού (65,8%) ή κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (76,3%).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν αύριο, εννέα κόμματα θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στη Βουλή.
Πρόθεση ψήφου
Νέα Δημοκρατία: 31,9%
ΠΑΣΟΚ: 14%
Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
Ελληνική Λύση: 7,3%
ΚΚΕ: 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
Φωνή Λογικής: 3,5%
ΜέΡΑ25: 3,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
Νίκη: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Άλλο κόμμα: 14,9%
Η ενδεχόμενη ενασχόληση του Παύλου Ντε Γκρες με την πολιτική
Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική.
23% – θετικά ή μάλλον θετικά
63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά
14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ
Την Πέμπτη (12/2) στις 24:00, ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω”.
Οι απαντήσεις για Καρυστιανού και Τσίπρα
Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι απαντήσεις ήταν:
Πολύ πιθανό – 11,8%
Αρκετά πιθανό – 9%
Λίγο πιθανό – 10,7%
Καθόλου πιθανό – 65,8%
Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν:
Πολύ πιθανό – 9,9%
Αρκετά πιθανό – 4,7%
Λίγο πιθανό – 8,4%
Καθόλου πιθανό – 76,3%