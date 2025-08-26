Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Τι «δείχνει» νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που διενεργείται μετά το καλοκαίρι (έγινε από 21 έως 25 Αυγούστου) και έγινε σε ένα δείγμα περίπου 3.000 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα συγκεντρώνουν:

ΝΔ 21,4%

ΠΑΣΟΚ 12,2%

Ελληνική Λύση 8,4%

Πλεύση Ελευθερίας 8,3%

ΚΚΕ 6,5%

Φωνή Λογικής 4,4%

ΜέΡΑ25 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%

ΣΥΡΙΖΑ 3,7%

Νέα Αριστερά 1,7%

Νίκη 1,1%

Άλλο κόμμα 6,5%

Δεν έχω αποφασίσει 17,4%

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος



ΝΔ 25,9%

ΠΑΣΟΚ 14,8%

Ελληνική Λύση 10,1%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

ΚΚΕ 7,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%

Φωνή Λογικής 5,2%

ΜέΡΑ25 5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Νίκη 2,1%

Νέα Αριστερά 1,4%

Άλλο κόμμα 7,9%

Στην ερώτηση «μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 26%, ενώ «κανένας» απαντά το 43%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», o Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26,5%.

Η απάντηση «Κανένας» με 30,9%, είναι στην πρώτη θέση.

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που κ. Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα, το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα.