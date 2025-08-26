Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που διενεργείται μετά το καλοκαίρι (έγινε από 21 έως 25 Αυγούστου) και έγινε σε ένα δείγμα περίπου 3.000 ατόμων.
Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα συγκεντρώνουν:
ΝΔ 21,4%
ΠΑΣΟΚ 12,2%
Ελληνική Λύση 8,4%
Πλεύση Ελευθερίας 8,3%
ΚΚΕ 6,5%
Φωνή Λογικής 4,4%
ΜέΡΑ25 4,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%
ΣΥΡΙΖΑ 3,7%
Νέα Αριστερά 1,7%
Νίκη 1,1%
Άλλο κόμμα 6,5%
Δεν έχω αποφασίσει 17,4%
Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
ΝΔ 25,9%
ΠΑΣΟΚ 14,8%
Ελληνική Λύση 10,1%
Πλεύση Ελευθερίας 10%
ΚΚΕ 7,8%
Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%
Φωνή Λογικής 5,2%
ΜέΡΑ25 5%
ΣΥΡΙΖΑ 4,5%
Νίκη 2,1%
Νέα Αριστερά 1,4%
Άλλο κόμμα 7,9%
Στην ερώτηση «μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 26%, ενώ «κανένας» απαντά το 43%.
Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», o Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26,5%.
Η απάντηση «Κανένας» με 30,9%, είναι στην πρώτη θέση.
Στο ερώτημα τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που κ. Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα, το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα.