Δημοσκόπηση Interview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Οι πολίτες απαντούν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις - Real.gr

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,8%.

Στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,8%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η ΝΔ καταγράφει 25,8% το ΠΑΣΟΚ 11,6%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,2%, το ΚΚΕ 5,9%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3%, το ΜεΡΑ25 3%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 1% και «άλλο» 9,1%.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ακόμα η γνώμη των πολιτών απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις με το 76% να απαντά ότι οι αγρότες που διαμαρτύρονται έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο ενώ σε άλλη ερώτηση για το αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί.