Δημοσκόπηση Ιnterview: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου – Τι απαντούν οι πολίτες για τα ΕΛΤΑ και το βιβλίο του Τσίπρα - Real.gr

Προβάδισμα 12 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24% ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 12%. Στη συνέχεια ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, η Νίκη με 1,3%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, «Άλλο» με 8%, ενώ 19,6% είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Η κατανομή πρόθεσης ψήφου ανά διοικητική Περιφέρεια

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας;» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με 32%, και ακολουθούν: ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και το 0,7% πολιτών απαντούν «Δεν Ξέρω / Δεν Απαντώ».

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την επιστροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, μέσα από το λεγόμενο “rebranding” της δημόσιας εικόνας του», το 29% απαντά θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα “Ιθάκη”;», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «Για την αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, ποια υπηρεσία χρησιμοποιείτε πιο συχνά;», το 62% απαντά ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.