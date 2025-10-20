Δημοσκόπηση Marc για τον ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες για ακρίβεια και Τέμπη - Real.gr

Το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, από τον ANT1 και τη MARC, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Δευτέρας

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Στην 2η θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και στην 3η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 8,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 0,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη.

Στο ερώτημα ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών, είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση της Κυβέρνησης, με το 35,8% να την αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά και 63,7% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Πως αξιολογούν οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, αυτός περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς, βρίσκεται στην πρώτη θέση είναι ο πρωθυπουργός με 38,8%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αντίστοιχα, στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε αναλυτικά: