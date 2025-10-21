Δημοσκόπηση Marc για τον ANT1-Β΄μέρος: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο κομμάτων Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Real.gr

Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό σύστημα, το 30,8% απάντησε θετικά, το 34% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και το 32,1% απάντησε αρνητικά.
Με βάση την πρόθεση ψήφου, ένα κόμμα Τσίπρα θα το ψήφιζε το 5,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 91,3% του ΣΥΡΙΖΑ, το 23,8% του ΠΑΣΟΚ, το 23,2% της Ελληνικής Λύσης, το 21,7% του ΚΚΕ, το 24% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 26,7% από άλλο κόμμα και το 23,5% δεν έχει αποφασίσει.
Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά.
Τον Αντώνη Σαμαρά θα ψήφιζε το 8,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 21% του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,6% του ΠΑΣΟΚ, το 24,7% της Ελληνικής Λύσης, το 11,6% του ΚΚΕ, το 11,6% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 18,7% από άλλο κόμμα και το 18% δεν έχει αποφασίσει.
Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα ψήφου ενός κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% απαντά σίγουρα ναι και μάλλον ναι (15,1% και 17,2%) και το 57,3% απάντησε μάλλον και σίγουρα όχι (15,1% και 42,2%).
Την Μαρία Καρυστιανού θα ψήφιζε το 35,7% των γυναικών έναντι 29,1% των ανδρών. Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» ψήφων προέρχεται από τις ηλικίες 17-44 ετών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 46,3%. Το 25,7% θα προερχόταν από τις ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από 65 ετών και άνω.
Με βάση την πρόθεση ψήφου, το 64,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ψηφοφόρων από τα άλλα κόμματα διαμορφώνονται ως εξής: από τη ΝΔ θα την ψήφιζε ένα 10,1%, από τον ΣΥΡΙΖΑ 36,2%, από το ΠΑΣΟΚ 35,3%, από την Ελληνική Λύση 47,6%, από το ΚΚΕ το 30,1%, από άλλο κόμμα το 46,1% ενώ απαντά ότι δεν έχει αποφασίσει το 30,8%.
Σε ερώτηση για το πόσοι θα ψήφιζαν ή δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 10,2% απάντησε σίγουρα ναι, το 13,8% μάλλον ναι, το 72,8% σίγουρα και μάλλον όχι. Αντίστοιχα για ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 5,8% απάντησε ότι θα ψήφιζε σίγουρα ναι, το 10,5% μάλλον ναι και το 81,4% σίγουρα και μάλλον όχι.