Δημοσκόπηση Marc: Η πρόθεση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά - Real.gr

Δημοσκόπηση Marc: Η πρόθεση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά
Δημοσκόπηση Marc: Η πρόθεση ψήφου – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά

19:55, 30/11/2025
Με διαφορά 15 και πλέον μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Marc.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στην πρώτη θέση με 27% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ με 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Νίκη με 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,3%, η Νέα Αριστερά με 1%, άλλο κόμμα με 2,4%. Το 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ 31%,
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%,
Πλεύση Ελευθερίας 10%,
Ελληνική Λύση 9,7%
ΚΚΕ 9%,
ΣΥΡΙΖΑ 7,2%,
Φωνή Λογικής 3,6%,
ΜέΡΑ25 3%,
Νίκη 2,7%,
Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%,
Σπαρτιάτες 1,6%,
Νέα Αριστερά 1,2%
άλλο κόμμα 4,8%

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο 31,2% των πολιτών επιλέγει τον Κυριάκο Μητοτσάκη, και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%. «Δεν απαντώ» επιλέγει το 28,4% των ερωτηθέντων.

To 26,1% των ερωτηθέντων θεωρεί τη δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» ευκαιρία για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς.

Ένα 19,6% καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να μείνει εκτός πολιτικής και το 13,6% να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

 

 

 

