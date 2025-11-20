Δημοσκόπηση Metron Analysis: Διψήφια η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά - Real.gr

Σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται από το ΠΑΣΟΚ με 12,2 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό μεγαλώνει και φτάνει τις 19,3 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Ελληνική Λύση: 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΚΚΕ: 5,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Νίκη: 1,4%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Στην εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ 25: 3,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Νίκη: 1,9%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Τέλος, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

10% – Πολύ πιθανό

13% – Αρκετά πιθανό

15% – Όχι και τόσο πιθανό

62% – Απίθανο

Η απήχηση ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.