Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων - Real.gr

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

21:22, 18/12/2025
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

Αναλυτικά η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21% και το ΠΑΣΟΚ 11%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,7%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νέα Αριστερά με 2,1%, η Νίκη με 1,6% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,1%.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 27%
ΠΑΣΟΚ 14,1%
Πλεύση Ελευθερίας 12,5%
Ελληνική Λύση 11,6%
ΚΚΕ 8,4%
ΣΥΡΙΖΑ 5,5%
Φωνή Λογικής 4,9%
ΜεΡΑ25 3,6%
Νέα Αριστερά 2,7%
ΝΙΚΗ 2,1%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,4%

Στην πιθανότητα στήριξης του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, δεν σκοπεύει να τον ψηφίσει λέει το 63% ενώ με τους «πιθανόν όχι» το ποσοστό φτάνει το 77%. Αντίθετα, 11% λέει πολύ πιθανό και το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως είναι αρκετά πιθανό.

Ενας στους δύο (52%) θεωρεί «αδιάφορη» την ομιλία του στο Παλλάς και την δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Καλύτερα φαίνεται να τα πηγαίνει η Μαρία Καρυστιανού που το 30% βλέπει πολύ ή αρκετά πιθανό να την ψηφίσει

Στο 14% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε ποσοστό 23% οι πολίτες δηλώνουν ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση,ενώ το 72% αξιολογεί αρνητικά το έργο της.

Επτά στους 10 πολίτες θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση την ίδια ώρα.

Στο 26% είναι οι θετικές ανταποκρίσεις στον τρόπο που ασκεί κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην αντιπολίτευση, 8 στους 10 έχουν αρνητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο που την ασκεί.

Στο 15% είναι οι θετικές απόψεις για τον τρόπο που ασκεί αντιπολίτευση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ελαφρώς μικρότερο ποσοστό στις αρνητικές εντυπώσεις, σε σχέση με ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ (77%)

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι με διαφορά πρώτος με 26%, έναντι 8% της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών ωστόσο.

Στους αγρότες, οι 8 στους 10 πολίτες κρίνει ως δίκαιες τις κινητοποιήσεις τους για τα αιτήματά τους.

Τέλος, οι πολίτες κρίνουν δικαιολογημένη κατά 63% την μορφή των κινητοποιήσεων των αγροτών.

