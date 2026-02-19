Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά - Real.gr

Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του Mega, με τους συμμετέχοντες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 1,4%, η Νέα Αριστερά 1,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 0,9%, οι Σπαρτιάτες 0,3%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 15,2%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηψη ψήφου η ΝΔ είναι στο 29,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,7%, η Ελληνική Λύση 10,9%, το ΚΚΕ 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,4%, η Φωνή Λογικής 4,2%, το ΜέΡΑ25 3,3%, η Νίκη 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,3%, οι Σπαρτιάτες 0,5%, Λοιπά 9%.

Ολοκλήρωση τετραετίας ή πρόωρες εκλογές

Στο ερώτημα αν θέλουν η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία ή να προκηρυχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές, το 52% προτιμά να «εξαντλήσει την τετραετία» η παρούσα κυβέρνηση, ενώ το 47% δηλώνει «να πάμε σε πρόωρες εκλογές».

Σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή

Κόμμα Τσίπρα

Κόμμα Σαμαρά

Κόμμα Καρυστιανού

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός

Αξιολόγηση κυβέρνησης και Πρωθυπουργού

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ και Ν. Ανδρουλάκη

Δημοτικότητες αρχηγών

«Προς τη λάθος κατεύθυνση» η χώρα

Το 2019 «μεγαλύτερη οικονομική άνεση»

Σημαντικότερα προβλήματα