Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά - Real.gr

Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 1,4%, η Νέα Αριστερά 1,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 0,9%, οι Σπαρτιάτες 0,3%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 15,2%.
Εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηψη ψήφου η ΝΔ είναι στο 29,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,7%, η Ελληνική Λύση 10,9%, το ΚΚΕ 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,4%, η Φωνή Λογικής 4,2%, το ΜέΡΑ25 3,3%, η Νίκη 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,3%, οι Σπαρτιάτες 0,5%, Λοιπά 9%.
Ολοκλήρωση τετραετίας ή πρόωρες εκλογές
Στο ερώτημα αν θέλουν η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία ή να προκηρυχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές, το 52% προτιμά να «εξαντλήσει την τετραετία» η παρούσα κυβέρνηση, ενώ το 47% δηλώνει «να πάμε σε πρόωρες εκλογές».
Σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή
Κόμμα Τσίπρα
Κόμμα Σαμαρά
Κόμμα Καρυστιανού
Καταλληλότερος Πρωθυπουργός
Αξιολόγηση κυβέρνησης και Πρωθυπουργού
Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ και Ν. Ανδρουλάκη
Δημοτικότητες αρχηγών
«Προς τη λάθος κατεύθυνση» η χώρα
Το 2019 «μεγαλύτερη οικονομική άνεση»
Σημαντικότερα προβλήματα