Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά - Real.gr

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 20,9%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,3% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 3,6%, Φωνή Λογικής 2,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, ΜέΡΑ25 2,3%, Νίκη 2% Νέα Αριστερά 1,4%,, Σπαρτιάτες 0,4%. Λοιπά κόμματα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, Λευκό – Άκυρο το 4,6%. Δεν θα ψηφίσει δηλώνει το 8,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται στο 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής;

ΝΔ – 28,7%

– 28,7% ΠΑΣΟΚ – 12,8%

– 12,8% Ελληνική Λύση – 11,7%

– 11,7% ΚΚΕ – 10%

– 10% Πλεύση Ελευθερίας – 9,9%

– 9,9% ΣΥΡΙΖΑ – 4,9%

– 4,9% Φωνή Λογικής – 3,6%

– 3,6% Κίνημα Δημοκρατίας – 3,2%

– 3,2% ΜεΡΑ25 – 3,1%

Σε ερώτηση για πιθανά νέα κόμματα, το 24% των πολιτών δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα, ενώ το 58% δηλώνει «απίθανο». Στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

«Πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Οι ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά προέρχονται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο- Λευκό- Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Δείτε αναλυτικά την υπόλοιπη έρευνα: