Δημοσκόπηση MRB: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου - Τι απαντούν οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ακρίβεια - Real.gr

Η δημοσκόπηση της MRB για το ΟPEN παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Στην πρόθεση ψήφου,, η ΝΔ είναι στο 22%, ΠΑΣΟΚ 10,2%, η Ελληνική Λύση 9%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, το ΚΚΕ 6%, η Φωνή Λογικής 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Νίκη 2,3%, το ΜέΡΑ25 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, η Νέα Αριστερά 1,5%, Άλλο Κόμμα 5,2%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 24,3%.

Όσον αφορά την αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ είναι στο 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, το ΚΚΕ 8,7%, η Φωνή Λογικής 5,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, η Νίκη 3%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, η Νέα Αριστερά 2%, ενώ το «Άλλο Κόμμα» είναι στο 6,9%.

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τα ΕΛΤΑ

Για τις ενεργειακές συμφωνίες

Σημαντικότερα προβλήματα

Αναλυτικά η δημοσκόπηση: