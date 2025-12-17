Δημοσκόπηση MRB: Η διαφορά ΝΔ- ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Real.gr

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22,6% έναντι 10,9% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,1%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,2%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 22,5%.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 29,2%

ΠΑΣΟΚ 14,1%

Ελληνική Λύση 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας 9,7%

ΚΚΕ 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ 7,7%

Φωνή Λογικής 5%

ΜεΡΑ25 3%

ΝΙΚΗ 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%

Νέα Αριστερά 1,5%

Άλλο 5,1%

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.

Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Αρνητικά κρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 78,4% των πολιτών.

Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.

Για την αξιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θετική εικόνα έχει το 19,3% και αρνητική το 75,5%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 8%

Δημήτρης Κουτσούμπας 5%

Σωκράτης Φάμελλος 3,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Στη δημοτικότητα των υπουργών, πρώτος έρχεται ο Νίκος Δένδιας με 39,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25,8%, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης με 25,7%.

Με τι κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Αναφορικά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.

Συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.