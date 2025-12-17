Δημοσκόπηση MRB: Η διαφορά ΝΔ- ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Real.gr

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22,6% έναντι 10,9% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,1%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,2%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 22,5%.
- Νέα Δημοκρατία 29,2%
- ΠΑΣΟΚ 14,1%
- Ελληνική Λύση 11,7%
- Πλεύση Ελευθερίας 9,7%
- ΚΚΕ 8,6%
- ΣΥΡΙΖΑ 7,7%
- Φωνή Λογικής 5%
- ΜεΡΑ25 3%
- ΝΙΚΗ 2,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%
- Νέα Αριστερά 1,5%
- Άλλο 5,1%
Το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη.
Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.
Αρνητικά κρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 78,4% των πολιτών.
Στην ερώτηση αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,4% λέει ναι ενώ το 71,8% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Αναφορικά με την αξιολόγηση των χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνητική εικόνα έχει το 69,5% και θετική το 28,6%.
Για την αξιολόγηση της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση, θετική εικόνα έχει το 19,3% και αρνητική το 75,5%.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Κυριάκος Μητσοτάκης 24,1%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,7%
- Κυριάκος Βελόπουλος 8,3%
- Νίκος Ανδρουλάκης 8%
- Δημήτρης Κουτσούμπας 5%
- Σωκράτης Φάμελλος 3,9%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%
Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί
Στη δημοτικότητα των υπουργών, πρώτος έρχεται ο Νίκος Δένδιας με 39,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25,8%, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης με 25,7%.
Με τι κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες
Αναφορικά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.
Συνεργασίας ή αυτοδυναμία
Το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.