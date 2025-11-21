Δημοσκόπηση MRB: Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού - Τι λένε οι πολίτες για τη δημιουργία νέων κομμάτων - Real.gr

Τι προτιμούν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, καθώς και οι απόψεις τους για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», καταγράφονται στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το ΟΡΕΝ.

Επίσης, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι πολίτες μπορεί να ψηφίσουν νέα κόμματα με ηγέτες όπως ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αντώνης Σαμαράς.

Σχετικά με την δημιουργία νέων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα

των ψηφοφόρων της πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί

των ψηφοφόρων του συμφωνεί 84,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων

των ψηφοφόρων του τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων 83,9% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα

των ψηφοφόρων της θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα Στο ΚΚΕ, το 58,8% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων σχημάτων

Το βιβλίο του Τσίπρα

Οι πολίτες αξιολόγησαν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού:

Το 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα

Το 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο

Πιθανά νέα κόμματα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, η δημοσκόπηση καταγράφει:

Κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα: 20,9% θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον, 73,2% μάλλον ή σίγουρα όχι

20,9% θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον, 73,2% μάλλον ή σίγουρα όχι Κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά: 15,1% μάλλον ή σίγουρα ναι, 80,5% όχι

15,1% μάλλον ή σίγουρα ναι, 80,5% όχι Κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού: 36,5% σίγουρα ή μάλλον ναι, 55,5% αρνητικά (μείωση από 56,7% τον Οκτώβριο)

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με ποσοστό 70,4%.