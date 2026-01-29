Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η Πλεύση Ελευθερίας - Real.gr

Ειδικότερα, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2%, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση έχουν 12,7%, με το ΚΚΕ να ακολουθεί στο 7,9%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Νίκη 2,9%, η ΜέΡΑ 25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και η Νέα Αριστερά 1,3%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22,3%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ 25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%.

Σε ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο 23,2%, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 10,7%. Τρίτος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τέταρτος με 4,4%.

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ζήτημα των αμβλώσεων, έπειτα από τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης».

Το 69,3% διαφωνεί μαζί της (53,4% σίγουρα διαφωνώ, 15,9% μάλλον διαφωνώ), την ώρα που το 19,6% έχουν θετική διάθεση (9,5% σίγουρα συμφωνώ, 10,1% μάλλον συμφωνώ)



Την ίδια ώρα, το 79,9% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ μόλις το 11,2% θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτούν εντελώς οι αμβλώσεις.