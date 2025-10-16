Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά - Real.gr

Πρώτη, με διαφορά 14,2 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, παραμένει η ΝΔ, σε δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας πανελλαδικής δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο τα κόμματα λαμβάνουν:

Νέα Δημοκρατία: 28%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,8%

ΚΚΕ: 8,6%

Ελληνική Λύση: 12,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,4%

Νίκη: 1,7%

Φωνή Λογικής: 5,2%

ΜέΡΑ25: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,9%

Άλλο κόμμα: 9,3%

Πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών:

Νέα Δημοκρατία: 21,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%

ΠΑΣΟΚ: 10,6%

ΚΚΕ: 6,6%

Ελληνική Λύση: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

Νίκη: 1,3%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Άλλο κόμμα: 7,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 23,2%

Σε ότι αφορά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, οι πολίτες το 47,9% αξιολογεί σίγουρα θετικά και μάλλον θετικά την παραίτηση Τσίπρα, ενώ το 36,6% την αξιολογεί σίγουρα και μάλλον αρνητικά.

Ωστόσο, στο ερώτημα της ίδρυσης νέου κόμματος, το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 21,8% είναι θετικά προσκείμενο (σίγουρα ή μάλλον) στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές γνώμες εμφανίζουν αύξηση 5,8% μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι θετικές μειώνονται κατά μισή μονάδα. Σε ανάλογη μέτρηση τον Μάιο, οι θετικές γνώμες, ήταν στο 29,1%.

Θετική γνώμη έχει το 50% των ερωτηθέντων για τη Μαρία Καρυστιανού και «όχι ευνοϊκή» το 24,9%. Πάνω από ένας στους δύο πολίτες έχει την γνώμη ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνον για το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Αντίθετα, το 15,7% της συνιστά να ιδρύσει δικό της κόμμα και το 13,1% να συμμετάσχει σε κάποιο υπάρχον ή νέο κόμμα. Για την περίπτωση που η κα Καρυστιανού ιδρύσει κόμμα, τότε το «σίγουρα θα το ψήφιζα» είναι στο 13,9% και το «μάλλον» στο 18,3%.

Δείτε την έρευνα: