Δημοσκόπηση MRB: Τι λένε οι πολίτες για μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη - Πώς αξιολογούν τον Τσίπρα - Real.gr

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, παρουσιάστηκε στο ΟΡΕΝ.

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% των πολιτών απαντά θετικά.

Αναλυτικά, το 12,3% θεωρεί πως «σίγουρα αξίζουν» και το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν». Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή: το 7,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή». Ένα 4,1% δεν απαντά.

Αποτελέσματα ανά κόμμα:

Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή.

Το 74,5% των ψηφοφόρων της επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή. ΠΑΣΟΚ: Το 84,3% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία.

Το 84,3% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία. Ελληνική Λύση: Το 80% θέλει αλλαγή, το 18,5% επιθυμεί συνέχιση της ΝΔ.

Η πλειοψηφία «βλέπει» κρίση και αβεβαιότητα

Μόλις το 26,9% των πολιτών (11,9% «σίγουρα», 15% «μάλλον») πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου, ενώ το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας (27,9% «μάλλον» και το 42,5% «σίγουρα»).

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 33,7% βλέπει «πορεία προόδου».

Τι καθορίζει την ψήφο των πολιτών

Το πρώτο κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι η προσωπική και καθημερινή βελτίωση:

28% θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του»

θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του» 15,2% θέλει «να πάει η χώρα μπροστά»

θέλει «να πάει η χώρα μπροστά» 17,7% δηλώνει πως καθορίζεται από το «πρόσωπο του αρχηγού».

δηλώνει πως καθορίζεται από το «πρόσωπο του αρχηγού». 16,8% θέλει «να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα».

θέλει «να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα». 12,7% αναζητά «δικαιοσύνη».

αναζητά «δικαιοσύνη». 5,7% δίνει προτεραιότητα στη «σταθερότητα».

Συνολικά, το 48,9% ζητά έργο και αποτέλεσμα και το 47,2% αλλαγή πολιτικής ηθικής.

Μεταξύ των αναποφάσιστων, το 24,9% ζητά βελτίωση στη ζωή του, το 18,3% θέλει αλλαγή πολιτικού ήθους και το 14,7% επιθυμεί να «πάει η χώρα μπροστά».

Οι ψηφοφόροι ανά κόμμα

Νέα Δημοκρατία: Το 27,6% ψηφίζει με βάση την εμπιστοσύνη στον αρχηγό, το 23,2% για το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα.

Το 27,6% ψηφίζει με βάση την εμπιστοσύνη στον αρχηγό, το 23,2% για το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα. ΠΑΣΟΚ: Το 40,6% θέλει απτά αποτελέσματα, το 19,2% εμπιστεύεται τον αρχηγό.

Το 40,6% θέλει απτά αποτελέσματα, το 19,2% εμπιστεύεται τον αρχηγό. Ελληνική Λύση: Το 25,9% εμπιστεύεται τον αρχηγό και το 21,4% ζητά αλλαγή πολιτικού ήθους.

Θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά ή Καρυστιανού;

Σε ένα υποθετικό ερώτημα για νέα πολιτικά σχήματα:

Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.

Το 28% θα το ψήφιζε για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό. Κόμμα Καρυστιανού: Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.

Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό. Κόμμα Σαμαρά: Το 27,9% ζητά αποτέλεσμα, το 21% εμπιστεύεται τον αρχηγό, το 18,3% θέλει να πάει η χώρα μπροστά.

Φόβος ή ασφάλεια απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι».

Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι». Νίκος Ανδρουλάκης: Το 46,2% δηλώνει πως «δεν θα τον φόβιζε» μια νίκη του, το 42,6% όμως λέει πως «μάλλον θα τον φόβιζε».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, έναντι 16,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 51,7% απαντά «κανένας από τους δύο». Το 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως εξής:

Ως πρωθυπουργό: Το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).

Το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10). Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: Το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).

Τι περιμένουν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με την κατεύθυνση που θα ήθελαν οι πολίτες να ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός: