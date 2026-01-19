Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου - Από ποια κόμματα «παίρνει» ψήφους το κόμμα Καρυστιανού - Real.gr

Nέα δημοσκόπηση για το ACTION 24, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα πραγματοποίησε η Opinion Poll.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και στην εκτιμήση, εμφανίζεται πρώτη, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24,4%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Νίκη: 1,7%

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%

Ελληνική Λύση: 10,1%

ΚΚΕ: 8,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν: Πολύ – 16,1%, αρκετά – 13, λίγο – 12,4%, καθόλου – 54,1%, δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 4,1%.

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 7,2%

Αρκετά – 9,9%

Λίγο – 11,4%

Καθόλου – 68,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 3,4%

Σε παρόμοια ερώτηση, αλλά για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 3,8%

Αρκετά – 6,6%

Λίγο – 12,8%

Καθόλου – 74,4%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη είναι τα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που θα επηρεαστούν περισσότερο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στο κόμμα του κ. Βελόπουλου με 27.1%, ακολουθεί η ΝΙΚΗ με 24%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 23.7% και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 18.5%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 29% με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους και ξεπερνά και το «κανένας», το οποίο το απαντούν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 28,7%.

Το 53.5% των πολιτών θεωρεί ότι δεν είναι σωστό το κλείσιμο των εθνικών οδών από τους αγρότες με στόχο την προώθηση των αιτημάτων τους, με το 42.5% να το θεωρεί σωστό.

Την ίδια στιγμή όμως, το 33.7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των οικονομικών αιτημάτων, αλλά το 57% έχει αντίθετη άποψη.