Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα - Real.gr

Προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η δύναμη των κομμάτων καταγράφεται ως εξής: ΝΔ 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, ΚΚΕ 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜεΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%, η Νίκη 1,9% και η Νέα Αριστερά 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 19,4% και η αποχή σε 6,6%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα με 30,1%, δεύτερο κόμμα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 11,1%, οριακά χαμηλότερα η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, 7,9% συγκεντρώνει το ΚΚΕ, 4,5% λαμβάνουν ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής αντίστοιχα, και 3,2% το ΜέΡΑ25. Ποσοστό της τάξης του 2,6% συγκεντρώνει το Κίνημα Δημοκρατίας, 2,3% η Νίκη και 1,2% η Νέα Αριστερά.

Στην ερώτηση για καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο κανένας εμφανίζεται στο 31,3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,8%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,7% κ.λπ.

Στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, ανεβαίνει το ποσοστό όσων δηλώνουν «σίγουρα ναι», και από 6,5% πάει στο 8,6%. Ωστόσο, στο δυνητικό ερώτημα αν «θα μπορούσα να ψηφίσω κόμμα Τσίπρα» τα ποσοστά υποχωρούν στο 25% από 30% περίπου στην προηγούμενη μέτρηση. Στους ψηφοφόρους της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, το 34,7% του ΣΥΡΙΖΑ απαντά «σίγουρα ναι», ενώ ακολουθούν το 6,3% του ΠΑΣΟΚ και το 1,8% του ΚΚΕ.

Την ίδια στιγμή, το 44,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει, μαζί με το 42,3% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 18,2% του ΚΚΕ και το 15,8% του ΠΑΣΟΚ.

