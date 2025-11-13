Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά - Real.gr

Τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 24,3%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 11,0%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, το ΜεΡΑ25 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες με 1,2%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 6,9%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19.6%.

Στην Εκτίμηση Ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 13,7%, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πολυκομματική μάχη για τις επόμενες θέσεις: η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 10,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,0%, το ΚΚΕ 8,1%, η Φωνή Λογικής 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜεΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες 1,2%.

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για την Καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο ποσοστό, 30,8%, απαντά «Κανένας». Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει 29,1%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,0%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,9%.

Τι απαντούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο ίδρυσης κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Στην ερώτηση για το εάν θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 75,6% ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να το ψηφίσουν και το 16,9% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει.

Για ένα «κόμμα Τσίπρα», το 65,7% δηλώνει «Δεν θα μπορούσα ποτέ» να το ψηφίσει και το 21,1% απαντά ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι θα μπορούσε να αντλήσει το 82,3% της στήριξης του από τους σημερινούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η άρνηση ψήφου για ένα τέτοιο κόμμα είναι συντριπτική σε ΠΑΣΟΚ (69,6%) και ΚΚΕ (66,7%).

«Ναι» στις ενεργειακές συμφωνίες

Το 54,5% θεωρεί ότι οι συμφωνίες του Ζαππείου για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας.

Το 73,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το 48,9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν θεωρεί ότι μετατρέπουν την χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%.