Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά - Real.gr

Προβάδισμα 16,1 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου, δίνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 10,9%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2% το ΜεΡΑ25 2,5%, η Νίκη 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,9%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες με 1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 5,6%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 29,7%

ΠΑΣΟΚ 13,6%

Ελληνική Λύση 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας 10,1%

ΚΚΕ 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

Φωνή Λογικής 4%

ΜεΡΑ25 3,1%

ΝΙΚΗ 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

Νέα Αριστερά 1,2%

Σπαρτιάτες 1,2%

Άλλο 7%

