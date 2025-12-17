Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά - Real.gr

Quantcast
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου – Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:09, 17/12/2025
Προβάδισμα 16,1 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου, δίνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 10,9%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2% το ΜεΡΑ25 2,5%, η Νίκη 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,9%, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες με 1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 5,6%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία 29,7%
  • ΠΑΣΟΚ 13,6%
  • Ελληνική Λύση 11,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 10,1%
  • ΚΚΕ 8,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,5%
  • Φωνή Λογικής 4%
  • ΜεΡΑ25 3,1%
  • ΝΙΚΗ 2,6%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
  • Νέα Αριστερά 1,2%
  • Σπαρτιάτες 1,2%
  • Άλλο 7%

Δείτε ολόκληρη την δημοσκόπηση της Opinion Poll:

 

 

 

 

 

