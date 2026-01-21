Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα Καρυστιανού - Real.gr

Quantcast
Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα Καρυστιανού

21:43, 21/01/2026
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαίνεται ότι θα σχηματιζόταν οκτακομματική Βουλή σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 13%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • Ελληνική Λύση: 9,5%
  • ΚΚΕ: 8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • ΜέΡΑ 25: 3%
  • Νίκη: 2%
  • Νέα Αριστερά: 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Η πρόθεση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 24%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8%
  • Ελληνική Λύση: 7,5%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: %
  • ΜέΡΑ 25: 2,5%
  • Νίκη: 2%
  • Νέα Αριστερά: 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

 

 

Κόμμα Καρυστιανού

Στην ερώτηση πώς θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα της Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

  • Θετικά – 15%
  • Με ενδιαφέρον – 16%
  • Ουδέτερα – 15%
  • Αδιάφορα – 18%
  • Αρνητικά – 29%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%

 

 

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση της Pulse:

 

 

