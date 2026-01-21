Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα Καρυστιανού - Real.gr

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαίνεται ότι θα σχηματιζόταν οκτακομματική Βουλή σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.
Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων:
- Νέα Δημοκρατία: 29,5%
- ΠΑΣΟΚ: 13%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10%
- Ελληνική Λύση: 9,5%
- ΚΚΕ: 8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- ΜέΡΑ 25: 3%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Η πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 24%
- ΠΑΣΟΚ: 10,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 8%
- Ελληνική Λύση: 7,5%
- ΚΚΕ: 6,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: %
- ΜέΡΑ 25: 2,5%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Κόμμα Καρυστιανού
Στην ερώτηση πώς θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα της Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:
- Θετικά – 15%
- Με ενδιαφέρον – 16%
- Ουδέτερα – 15%
- Αδιάφορα – 18%
- Αρνητικά – 29%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%
Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση της Pulse: