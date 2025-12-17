Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τις αγροτικές κινητοποιήσεις - Real.gr

Διαφορά 15,5 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας μέτρησε η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 11%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 9%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, το ΚΚΕ 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, η Φωνή Λογικής 3% το ΜεΡΑ25 2,5%, η Νίκη 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νέα Αριστερά 1,5% και οι Σπαρτιάτες 1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 6%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18%.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 29%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

Ελληνική Λύση 11%

Πλεύση Ελευθερίας 10%

ΚΚΕ 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ 6,5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜεΡΑ25 3%

ΝΙΚΗ 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

Νέα Αριστερά 2%

Σπαρτιάτες 1%

Άλλο 7%

Η πλειοψηφία συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών

Η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες