Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Τι λένε οι πολίτες για Άγνωστο Στρατιώτη και ακρίβεια - Real.gr

Προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων παρουσιάζει η ΝΔ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11%, η Ελληνική Λύση με 8%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, οι Σπαρτιάτες και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 14,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ 29%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13,5%

Ελληνική Λύση 10%

Πλεύση Ελευθερίας 9,5%

ΚΚΕ 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 6,5%

Φωνή Λογικής 4%

ΜέΡΑ25 3%

Νίκη 2,5%

Νέα Αριστερά 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

Σπαρτιάτες 1%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%

Σε ερώτηση για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Το 46% δήλωσε ότι «συμφωνεί» ή «μάλλον συμφωνεί» με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι «διαφωνεί» ή «μάλλον διαφωνεί».

Τι λένε για Τσίπρα και Σαμαρά

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, οι πολίτες απάντησαν πως αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους.