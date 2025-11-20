Δημοσκόπηση Pulse: Τι «δείχνει» η πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά - Real.gr

Quantcast
22:05, 20/11/2025
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) η δημοσκόπηση της Pulse.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 24,5%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,5%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, το ΚΚΕ 7% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 5,5%. Η Φωνή Λογικής και το Μέρα25 συγκεντρώνουν από 3%.

 

 

Ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Σε ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα το 14% των πολιτών απαντά «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». «Ουδέτερα» απάντησε το 12%, «αδιάφορα» το 24% και «αρνητικά» το 34%.

 

 


Για το ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 6% απαντά ότι θα το αντιμετώπιζε «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». Το 16% δηλώνει «ουδέτερα», το 29% «αδιάφορα» και το 32% «αρνητικά».

 

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος οι θετικές αξιολογήσεις φτάνουν στο σύνολο το 59% ενώ το ποσοστό των αρνητικών είναι στο 30%.

 

 

 

 

