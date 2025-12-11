Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου - Real.gr

Quantcast
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ – Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45, 11/12/2025
Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος τα κόμματα καταγράφουν τα παρακάτω ποσοστά:

ΝΔ: 28,5%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 12,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 11,8%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 8,5%
ΚΚΕ: 7,8%
Φωνή Λογικής: 4,8%
ΜέΡΑ25: 4,4%

 

Στην πρόθεση ψήφου,  η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,1%.

 

 

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με ένα 12,6% να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ένα 9,1% πως είναι «αρκετά πιθανό».

Στην ίδια ερώτηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά οι απαντήσεις είναι 2,2% «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 5,9% ότι είναι «αρκετά πιθανό».

 

Η δημοσκόπηση εξετάζει σενάρια χωρίς τους σημερινούς αρχηγούς: Χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ΝΔ υποχωρεί στο 22%.

 

 

 

Στο ερώτημα αν «θα ψηφίζατε το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες εκλογές αν γνωρίζατε ότι θα συνεργαζόταν με τη ΝΔ;» , το 53% στον γενικό πληθυσμό απαντά «μάλλον όχι» ή «σίγουρα όχι», ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 61% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023.

 

