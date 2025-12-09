Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μόνη διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας - Real.gr

«Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες», τονίζουν διπλωματικές πηγές μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για το Αιγαίο.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών», προσθέτουν.

«Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία», συμπληρώνουν.