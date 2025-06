Διπλωματικές πηγές για συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας: «Δεν θα δεχθούμε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» - Real.gr

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων», τονίζουν διπλωματικές πηγές αναφορικά με τη συμφωνία που υπέγραψε η Λιβύη με την Τουρκία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές.

Ο χάρτης με τα οικόπεδα που παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της NOC και της ΤPAO φαίνεται να ακολουθεί τη μέση γραμμή που έχει καθορίσει η Ελλάδα βάσει του νόμου 4001/2011 με βάση τη μέση γραμμή που έχουν χαραχθεί και τα ελληνικά οικόπεδα Νότια και Νοτιοανατολικά της Κρήτης και στα οποία δραστηριοποιείται η αμερικανική ExxonMobil.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εκ πρώτης όψεως φαίνεται να κινείται νοτίως της μέσης γραμμής. Πάντως οι διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Δείτε τον χάρτη:

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε νωρίτερα την υπογραφή μνημονίου με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) για τη διεξαγωγή γεωλογικής και γεωφυσικής μελέτης τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών.

«Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σχετικά με τη διενέργεια δισδιάστατης σεισμικής έρευνας (μήκους 10.000 χιλιομέτρων) και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτές τις έρευνες εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC).

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το μνημόνιο υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, τη ΝOC, εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο μηχανικός Μασούντ Σουλεϊμάν, και την TPAO, o γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αχμέτ Τούρκογλου.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa

— The Libya Observer (@Lyobserver) June 25, 2025