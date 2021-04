Διπλωματικές πηγές: Με εποικοδομητική διάθεση και καλή πίστη η Ελλάδα στην πενταμερή για το Κυπριακό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, το πλαίσιο της οποίας πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τον Χάρτη του ΟΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία, καθώς και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ειδικά ως προς το τελευταίο σημείο, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχιση της ουσιαστικής συμμετοχής της Κύπρου στην λήψη αποφάσεων εντός της ΕΕ, χωρίς εξωτερικές παρεμβολές. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εξέτασης οποιασδήποτε εναλλακτικής εκτός του ανωτέρω πλαισίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αναφερόμενος στο καθεστώς των εγγυήσεων, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την κατάργηση του αναχρονιστικού αυτού συστήματος και της δυνατότητας επέμβασης τρίτων χωρών, καθώς και της πλήρους απομάκρυνσης των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων από το νησί.

Χθες, Τρίτη 27 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών υπήρξε ο συντονισμός ενόψει της έναρξης της άτυπης πενταμερούς.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καθώς και με τον Βρετανό ομόλογό του Ντόμινικ Ραμπ.

Για αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ (περί τις 14.45 ώρα Ελλάδας), καθώς και με τον Βρετανό ομόλογό του.

Στην Άτυπη Πενταμερή Συνάντηση για το Κυπριακό που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ A. Guterres στη Γενεύη – I am attending the informal five-party meeting convened by #UNSG@antonioguterres. #Geneva