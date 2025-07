Διπλωματική εμπλοκή στη Λιβύη: Η συνάντηση ΕΕ – Χαφτάρ που δεν έγινε ποτέ, το χρονικό και οι αντιδράσεις - Real.gr

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη στον απόηχο του διπλωματικού επεισοδίου με την ευρωπαϊκή αποστολή στη Βεγγάζη.

Η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης κατήγγειλε την αποστολή, με τον επίτροπο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπουργούς της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, για «κατάφωρη παραβίαση της λιβυκής κυριαρχίας και της διπλωματικής δεοντολογίας», ακυρώνοντας αιφνιδιαστικά την προγραμματισμένη επίσκεψή τους και κηρύσσοντάς τους «ανεπιθύμητα πρόσωπα».

Νωρίτερα, η ευρωπαϊκή αποστολή είχε επαφές στην Τρίπολη, με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για τις μεταναστευτικές ροές και την μεγάλη πίεση που δέχεται η Κρήτη.

Το χρονικό

Το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα έγινε όταν η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία έφτασε στη Βεγγάζη από την Τρίπολη, για την προγραμματισμένη συνάντηση της με τον στρατηγό Χαφτάρ.

Στο αεροδρόμιο όμως μέλη της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης επέμειναν ότι η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή τους σε μια κίνηση εκβιαστικού χαρακτήρα, ώστε να αποσπάσουν μια έμμεση αναγνώριση από την ΕΕ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η ευρωπαϊκή αποστολή δεν είχε εξουσιοδότηση να συνομιλήσει με την εναλλακτική κυβέρνηση και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον εναλλακτικό πρωθυπουργό Οσάμα Χαμάντ ο οποίος χαρακτήρισε την αποστολή ανεπιθύμητη και δήλωσε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη Βεγγάζη, κάτι που συνέβη αμέσως μετά.

Όσον αφορά στις επιδιώξεις του Χαφτάρ, ενδεχομένως πίσω από τη κίνηση αυτή να είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όχι μόνο για να αποσπαστούν χρηματοδοτικά ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ντε φάκτο αναγνώριση της οντότητας της ανατολικής Λιβύης, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βεγγάζη.

Το επεισόδιο αυτό πάντως δείχνει τις μεγάλες δυσκολίες που θα υπάρξουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, καθώς κύρια αφετηρία των ροών είναι πλέον το Τομπρούκ και τα γύρω λιμάνια της ανατολικής Λιβύης. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να εκμεταλλευτεί προφανώς ο στρατηγός Χαφτάρ.

Οι αντιδράσεις

«Πρέπει να καταλάβει η Λιβύη, ότι δεν γίνεται να αγνοήσει τον παράγοντα ευρωπαϊκή ένωση, και ότι ο δρόμος για την όποια οικονομική στήριξη περνάει και από την Αθήνα» σχολίασε στο ΕΡΤNews ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι «θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε».

Διπλωματική ψυχραιμία ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε η Κομισιόν. Με ανάρτηση του στο Χ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάγκνους Μπρούνερ, μιλάει για δύο πλευρές αυτής της αποστολής. Η πρώτη στην Τρίπολη έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, για τις προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης. Στο δεύτερο μέρος, αναφέρεται στις συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη, δηλώνοντας ότι «δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν».

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.

In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt

— Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 8, 2025