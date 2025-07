Διπλωματικό αδιέξοδο ΕΕ-Χαφτάρ - Η κυβέρνηση της Βεγγάζης χαρακτήρισε ως ανεπιθύμητη την ευρωπαϊκή αποστολή στην οποία συμμετέχει ο Θάνος Πλεύρης - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λιβυκή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ ακύρωσε την επίσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ. Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης να αναχωρήσει αμέσως και χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη- (persona non grata).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σχετικά με τις υπερβάσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας και του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση

Η εν λόγω πράξη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών ηθών και των διεθνών συμφωνιών και αντικατοπτρίζει έλλειψη σεβασμού προς την εθνική κυριαρχία της Λιβύης. Παραβιάζει επίσης τους λιβυκούς νόμους και ακολουθεί διαδικασίες εισόδου και παραμονής διπλωματών και ξένων αντιπροσωπειών χωρίς την απαραίτητη έγκριση της λιβυκής κυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας και του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, και τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν άμεσα το Διεθνές Αεροδρόμιο Βεγγάζης και το έδαφος της Λιβύης, καθώς θεωρούνται ανεπιθύμητοι.

Η Λιβυκή Κυβέρνηση τονίζει εκ νέου σε όλους τους διπλωμάτες και μέλη των διεθνών αποστολών και οργανισμών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, ότι ο σεβασμός της κυριαρχίας της Λιβύης απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με τις λιβυκές διαδικασίες, τα διεθνή έγγραφα και τις συμφωνίες που διέπουν τις διπλωματικές επισκέψεις και την αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση της Λιβύης, σύμφωνα με τις διατάξεις των συμφωνιών, των συνθηκών και των διεθνών κανόνων.

Δρ. Οσάμα Σαάντ Χαμάντ

Πρωθυπουργός της Λιβυκής Κυβέρνησης

Εκδόθηκε στη Βεγγάζη, 8 Ιουλίου 2025»

The Libyan government led by Osama #Hamad has canceled the visit of the interior ministers of #Italy, #Greece, #Malta, and the #EU migration commissioner. The delegation was told at #Benghazi #Benina Airport to leave immediately and was declared unwelcome.

The #Libya Update pic.twitter.com/vOQNkIGtp3

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) July 8, 2025