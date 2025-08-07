Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη υπό τον Γ. Κεφαλογιάννη ενόψει των θυελλωδών ανέμων - Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός - Real.gr

Διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

* Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

• Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

* Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

* Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.