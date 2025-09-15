Quantcast
Δόμνα Μιχαηλίδου: Παράταση στις αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης έως τις 15 Οκτωβρίου - Real.gr
real player

Δόμνα Μιχαηλίδου: Παράταση στις αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης έως τις 15 Οκτωβρίου

15:15, 15/09/2025
Δόμνα Μιχαηλίδου: Παράταση στις αιτήσεις για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης έως τις 15 Οκτωβρίου

«Δίνουμε παράταση έως 15 Οκτωβρίου στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δήμους και φορείς αναπηρίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης συμπολιτών μας ηλικίας 65 και άνω και Ατόμων με Αναπηρία. Σκοπός των προγραμμάτων μας είναι η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προς το μέγιστο όφελος των δικαιούχων», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Είναι πολύ σημαντική δράση η ψηφιακή εκπαίδευση ευάλωτων συνανθρώπων μας και η ισότιμη πρόσβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, την τεχνική υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας με μήμους και φορείς αναπηρίας, τους διαθέτουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας για τη λειτουργία Κόμβων Ενδυνάμωσης», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης, διάρκειας 70 ωρών για τα άτομα άνω των 65 ετών και 80 ωρών για τα Άτομα με Αναπηρία, θα πραγματοποιηθεί, με διά ζώσης μαθήματα, σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης στους δήμους της χώρας για τους ηλικιωμένους και σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων άνω των 65 θα λειτουργήσουν σε κοινωνικές δομές ηλικιωμένων που ανήκουν στον εκάστοτε δήμο, όπως Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Λέσχες Φιλίας, Κέντρα Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Αντίστοιχα, οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αανπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), σε χώρους της ΕΣΑμεΑ και των παραρτημάτων της, των οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αποτελούν φορείς μέλη της ΕΣΑμεΑ και μελών αυτών, σε χώρους των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα (https://empower.gov.gr/) μετά τη χορήγηση της παράτασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

14:30 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

12:44 15/09
Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

10:55 15/09
Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

13:11 15/09
Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

15:36 15/09
Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

14:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved