Δουδωνής στον Realfm 97,8: Πρέπει να τηρείται η μυστικότητα στα όργανα – Η λογική των διαρροών είναι μια προσωπική λογική - Real.gr

«Το συμφέρον είναι με ομοψυχία να προχωρήσουμε μπροστά και οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό, δηλ. της ομοψυχίας μέσα από έναν πλουραλισμό. Η μυστικότητα είναι ο εγγυητής και της ενότητας και του πλουραλισμού» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα για τα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Ο κ. Δουδωνής είπε χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ αυτόν τον πλουραλισμό απόψεων πάντα τον είχε. Τον είχε και στο 44% και στο 4% και τώρα στο 14% δημοσκοπικά. Σε αυτή τη φάση το συμφέρον είναι με ομοψυχία να προχωρήσουμε μπροστά και οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό, δηλ. της ομοψυχίας μέσα από έναν πλουραλισμό. Η μυστικότητα είναι ο εγγυητής και της ενότητας και του πλουραλισμού. Αυτή τη μυστικότητα πρέπει να τηρούμε και αυτό πρέπει να έχουν υπόψιν τους όσοι λένε για τις συνεδριάσεις των οργάνων. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να συνεδριάζουν τα όργανα, τα όργανα έχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά και το συγκεκριμένο όργανο έχει το χαρακτηριστικό της μυστικότητας. Άρα η λογική των διαρροών και του «τα είπα καλά ή δεν τα είπα» είναι μια προσωπική λογική. Εμένα με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ και ο ρόλος του για τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική στρατηγική κανενός».

Σε ερώτηση για το εάν παραμένει στόχος του κόμματος η νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο και αν θεωρείται αποτυχία η δεύτερη θέση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι «εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για κανένα άλλο σενάριο πέραν του εκλογικού στόχου μας. Δεν είναι η ώρα να μιλάμε ηττοπαθώς γιατί η χώρα η ίδια έχει ανάγκη από μια στιβαρή, σταθερή αντιπολίτευση που θα διεκδικήσει να γίνει κυβέρνηση. Θα το δούμε πού είναι η ΝΔ. Άποψή μου είναι ότι θα έχουμε έναν εκλογικό αγώνα 2 κύκλων: ενός πρώτου και ενός δευτέρου και ανάλογα με τους συσχετισμούς του πρώτου θα δούμε και δυναμικές στον δεύτερο κύκλο. Άρα ας περιμένουμε να δούμε προς τα πού κινείται ο ίδιος ο λαός. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τη σοβαρότητα που έχουμε και να έχουμε προτάσεις».

Σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες, ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε ότι «όλα τα κόμματα στον πρώτο γύρο, στις πρώτες εκλογές θα κινούνται σε ποσοστά δεδομένης της υπάρξεως και δεύτερου κύκλου. Και το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Από εκεί και πέρα η κατάσταση θα είναι μπερδεμένη» και πρόσθεσε:

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε διανύσει έναν μεγάλο δρόμο, με σοβαρότητα και συνέπεια και πιστεύω ότι αυτό θα επιβραβευτεί. Φυσικά και πρέπει να δούμε τι γίνεται στα αστικά κέντρα γιατί στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ πάει εξαιρετικά καλά και πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε τις θέσεις μας με την πολυφωνία αλλά με την ομοψυχία. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική στρατηγική κανενός. Με ενδιαφέρει το πώς το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση εκείνη ώστε να μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να βοηθήσει στο μεγάλο πρόβλημα, που είναι το ότι ενώ φύγαμε από τον κύκλο της πτώχευσης πια είμαστε στον μεγάλο κύκλο των ανισοτήτων και αν δεν γίνει παρέμβαση τότε τα πράγματα δεν θα μαζεύονται».

Για την πρόσκληση Τραμπ και την ελληνική στάση

Σχετικά με την πρόσκληση Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και την ελληνική στάση ο κ. Δουδωνής είπε τα εξής:

«Πρέπει να αξιολογούμε όλα αυτά τα θέματα με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Το θέμα της Γροιλανδίας είναι ένα θέμα που αφορά στην εδαφική ακεραιότητα. Στην Ελλάδα η βασική παράμετρος του εθνικού συμφέροντος είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως δε, σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας, η τήρηση της εδαφικής ακεραιότητας τόσο ως προς την εδαφική κυριαρχία όσο και σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είμαστε μια χώρα που το εθνικό συμφέρον με το Διεθνές Δίκαιο είναι πιο κοντά από οπουδήποτε αλλού. Γιατί είναι με το μέρος μας το Διεθνές Δίκαιο. Άρα στην περίπτωση της Γροιλανδίας δεν μπορεί να είναι άλλη η στάση μας παρά η απαρέγκλιτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Οποιοσδήποτε τρόπος κάμψης της αρχής ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών και πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ακεραιότητα των κρατών, είναι επιβλαβής για την Ελλάδα».

Για τη συμφωνία Mercosur

Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Δουδωνής ανέφερε: «Έχω εκπλαγεί με τη στάση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ στο θέμα της Mercosur. Δεν είναι μόνο ότι την ψήφισαν, αλλά καταψήφισαν να «πάει» και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι θέλουν να είναι τα καλά παιδιά του ΕΛΚ».

