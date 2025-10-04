Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή - Real.gr

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα» αναφέρει χαρακτηριστικά, και τονίζει: «Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή».

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων στα social media:

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ»