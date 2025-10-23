Δούκας μετά από συνάντηση με Δένδια: «Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην κυβέρνηση - Καλή τους τύχη» - Real.gr

Ο δήμαρχος της Αθήνας μετέβη σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια προκειμένου να μιλήσουν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τονίζει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χ. Δούκας.

Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».



