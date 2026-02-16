Quantcast
Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων έτοιμος να συμβάλει για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων αντιστασιακών στην Καισαριανή - Real.gr
real player

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων έτοιμος να συμβάλει για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων αντιστασιακών στην Καισαριανή

12:53, 16/02/2026
Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων έτοιμος να συμβάλει για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων αντιστασιακών στην Καισαριανή

Την πρόθεση ο Δήμος Αθηναίων να συμβάλει, ώστε να αποκτηθούν οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, με τους 200 εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο facebook.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε:

«Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια είδαμε τα υπερήφανα πρόσωπα μερικών εκ των 200 Ελλήνων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζιστές κατακτητές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο, το οποίο εφόσον αποδειχθεί η αυθεντικότητά του, αποτυπώνει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής κατοχής.

Χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου, είναι η Ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων.

Είναι χρέος τιμής στο αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού, είναι δέσμευση μνήμης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτοσυντηρούμενες, αλλά απαιτούν αέναη, ενεργή επαγρύπνηση.

Ο Δήμος της Αθήνας, είναι έτοιμος να συμβάλει με όποιον τρόπο χρειαστεί».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

12:16 16/02
Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

11:17 16/02
Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

13:03 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved