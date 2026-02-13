Δούκας σε Ανδρουλάκη: Δε σε αμφισβήτησα ποτέ, παράγεις εσωστρέφεια - Real.gr

Ο Χάρης Δούκας απάντησε στην κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ξεκαθάρισε ότι δεν τον αμφισβήτησε ποτέ μετά τις εσωκομματικές εκλογές. «Σέβομαι τα όργανα, αλλά και εσύ πρέπει να σέβεσαι εμάς. Δεν πρέπει να υπάρξει ποινικοποίηση του διαλόγου. Εσύ έχεις την ευθύνη να το διασφαλίσεις», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Οσον αφορά την κατανομή των συνέδρων σχολίασε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και πως δεν ξέρουμε ενάμιση χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών και πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Κλείνοντας, ο Χάρης Δούκας τόνισε πως και ο ίδιος είναι κατά της εσωστρέφειας αλλά ταυτόχρονα κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγει εσωστρέφεια».

δούκας-σε-ανδρουλάκη-δε-σε-αμφισβήτησ-564076480

Ν. Ανδρουλάκης σε εσωκομματική αντιπολίτευση: Οταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε

«Να πούμε όμως “όχι” και στη στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για τη νίκη», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.