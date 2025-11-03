Δούκας σε Μιχαηλίδου - Μπακογιάννη για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται» - Real.gr

Με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απάντησε στην ανακοίνωση που έβγαλε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τα πατίνια, αλλά και σε όσα ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για το ίδιο θέμα.

«Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα. Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς», αναφέρει ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τονίζει:

«Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε.

Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται, για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια».



