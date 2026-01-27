Δούκας στον Realfm 97,8: Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τις διεργασίες της Κυβέρνησης απάντησε «έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Να πω ότι το ευρύτερο αυτό πρόβλημα έχει τις εξής λύσεις μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το πιο σημαντικό νομίζω πως είναι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει. Νούμερο δύο είναι να μειωθούν έστω και στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό τα 6λεπτα που περιμένει κανείς και να γίνουν 3λεπτα. Αν το 6λεπτο της αναμονής γίνει 3λεπτο λένε οι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι ότι θα είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα. Βεβαίως θέλει επιπλέον συρμούς και χρήματα αλλά είναι κάτι που το ακούει το υπουργείο και προσπαθεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής».

«Νούμερο τρία είναι περισσότερα λεωφορεία. Έχουν δοθεί κάποια νέα ηλεκτρικά με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά εδώ για πρώτη φορά παρουσιάσαμε μια αναλυτική μελέτη για τη δημοτική αστυνομία. Την καταθέσαμε προχθές και επίσημα και την παρουσίασα και στο υπουργείο και τον κ. Κυρανάκη. Δημοτική συγκοινωνία, 7 διαδρομές, 26 μικρά λεωφορεία, 284 στάσεις. Το καταθέσαμε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για χρηματοδότηση, νομίζω θα είναι μια μεγάλη ανάσα» πρόσθεσε.

«Είναι ηλεκτρικά μίνι buses. To βασικό πρόβλημα στην Αθήνα είναι ότι μπορείς να κινηθείς από κάποια γειτονιά στο κέντρο αλλά δεν μπορείς να κινηθείς από γειτονιά σε γειτονιά. Κάθε διαδρομή θα ενώνει μία κοινότητα minimum με δύο άλλες. Έχει γίνει μια αναλυτική δουλειά, κοστίζει αυτό για 3 χρόνια κοντά στα 7 εκατομμύρια τον χρόνο και υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που βάζει κεντρικά την δημοτική συγκοινωνία – 4 δισ. είναι για την χώρα- και κοινωνική κατοικία. Νομίζω θα το ακούσει με προσοχή η κυβέρνηση και μπορεί να δώσει μια μεγάλη ανάσα μέχρι να έρθει η γραμμή 4» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

«Πρέπει να δουλέψουμε για να βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τι θα γίνει αν δεν βγει, θα είναι σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη εσωστρέφεια και μεγάλος κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο γιατί έχουμε μπροστά μας το συνέδριο και τίποτε άλλο. Μετά είναι οι εκλογές, περίπου σε έναν χρόνο από τώρα άρα έχουμε μια κρίσιμη περίοδο που πρέπει να ανατρέψουμε την εικόνα. Είναι αλήθεια ότι είμαστε καθηλωμένοι και απομακρυνόμαστε από τον στόχο της πρώτης θέσης και πρέπει να βρούμε – αυτό είναι το χρέος όλων των στελεχών της παράταξής μας – τρόπους για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, ένα άλμα μεγαλύτερο από την φθορά. Για αυτό και πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα και βεβαίως στηρίζω, έχω μεγάλο άγχος και αγωνία να πάμε καλά γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο χώρος μπορεί να τα καταφέρει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε.

«Παλιά λέγαμε δεξιά και ΠΑΣΟΚ, δεν λέγαμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει να πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπλήρωμα αλλά είναι ο απέναντι πόλος, η δημοκρατική παράταξη που μπορεί να κερδίσει. Θα πρέπει να μπει σφραγίδα σε αυτό από όλους. Ο Πρόεδρος είναι καθαρός και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμβεί αυτό (σ.σ. συνεργασία με ΝΔ), ακούω όμως διατυπώσεις που μπερδεύουν αυτό το μήνυμα, πολλές φορές μιλάω για θολά μηνύματα που λένε πως δεν μπορεί μια απόφαση του συνεδρίου να ισχύσει μετά τις εκλογές γιατί μετά τις εκλογές δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί. Ακριβώς μπορεί να υπάρξουν διάφορα σενάρια ανάλογα τι θα πουν οι πολίτες, ένα όμως σενάριο πρέπει να αποκλείσουμε και αυτό είναι να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία» επεσήμανε ο κ. Δούκας.

«Το 75% του κόσμου θέλει πολιτική αλλαγή, σε αυτούς απευθυνόμαστε άρα. Και σε αυτούς πρέπει να το πούμε» πρόσθεσε. «Με αυτή την κίνησή μου περιχαρακώνω τον χώρο της κεντροαριστεράς και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα είναι απέναντι στη ΝΔ και σε αυτό το σύστημα διακυβέρνησης» είπε.

«Κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιος θα είναι δεύτερος και για να είμαστε ακριβείς πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν είμαστε πρώτοι. Εάν αλλάξουμε τον στόχο τότε θα μπλέξουμε με ένα σπιράλ καθόδου» κατέληξε.

