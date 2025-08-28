Quantcast
Δούρου: Μονή Σινά, άλλη μία εθνική ήττα με την υπογραφή Κ. Μητσοτάκη - Real.gr
13:52, 28/08/2025
Με δήλωσή της η τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής, Ρένα Δούρου, αναφέρεται στις εξελίξεις στη Μονή Σινά.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για το ιδιοκτησιακό της μέλλον, μαρτυρούν ότι η ΙΧ εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί κίνδυνο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση φέρει βαρύτατη ευθύνη για την ολιγωρία της και τους λάθος χειρισμούς της έναντι της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Η σημερινή κρίση στη Μονή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Υπέβοσκε εδώ και καιρό με τις βλέψεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης για τη Μονή να είναι σαφείς. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση επέλεξε στο πλαίσιο της πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, να επαναπαυθεί σε μια ‘συναντίληψη’ με το Κάιρο στη βάση μιας… προφορικής συνεννόησης, η οποία, εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται σαθρή. Αποδεικνύοντας ότι και στο θέμα αυτό δεν διαθέτει συνεκτική στρατηγική για την προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώς της Μονής του Σινά και των περιουσιακών της δικαιωμάτων

Όχι τυχαία άλλωστε δεν έχει απαντήσει στη σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στις 2/6/25.

Μια απάντηση που οφείλει όχι σε ένα κόμμα αλλά στους πολίτες.

Φευ. Τα γεγονότα δίνουν την απάντηση.

Οι τραγικές εξελίξεις στη Μονή Σινά επιβεβαιώνουν ότι η διεθνής θέση της Ελλάδας όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται, όπως ψευδώς επαίρεται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών αλλά καταβαραθρώνεται καθημερινά. Καταγράφει διαδοχικές ήττες: από τις υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία, την Αλβανία και τη Λιβύη ως την αποδρομή της από τα Βαλκάνια ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Εθνικές ήττες, όλες με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη”.

