Δύσκολες ώρες στο Αιγαίο - Άγκυρα: Εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας η NAVTEX! - Με αντίNAVTEX απαντούν Ελλάδα και Κύπρος

Στο διάβημα της Αθήνας απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μία μόλις μέρα μετά την έκδοση της NAVTEX από την Τουρκία ανοιχτά του Καστελόριζου.

Στην ανακοίνωσή της η Τουρκία αναφέρει: «Είμαστε εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας». Είχε προηγηθεί σκληρή ανακοίνωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο καλούσε την Αγκυρα να τερματίσει τις προκλητικές της ενέργειες, που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα παρέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την νέα παράνομη τουρκική NAVTEX

«Η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας».

Με αντί-NAVTEX απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στην Τουρκία

Ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου Κρήτης του Πολεμικου Ναυτικού εξέδωσε αντί-NAVTEX με την οποία ακυρώνει την τουρκική αναγγελία για έρευνες του Ορούτς Ρέις (Oruc Reis) εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ταυτόχρονα το ίδιο έκανε και η Κύπρος για το δικό της τμήμα.

Αυτή είναι η ελληνική NAVTEX

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

Σε επιφυλακή ο Ελληνικός στόλος