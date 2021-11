ΕΕ: H στάση της Λευκορωσίας αποτελεί «υβριδική επίθεση» και βάση για νέες κυρώσεις εις βάρος της χώρας

Το Reuters ανέφερε χθες Τρίτη ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην επιβολή επιπλέον κυρώσεων ενάντια στη Λευκορωσία, με τιμωρητικά μέτρα ενάντια σε περίπου 30 άτομα και οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών και της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας Belavia, με την έγκριση αυτών των κυρώσεων να αναμένεται το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα.

Sanctions are on the table. We must now coordinate with member states to identify most efficient tools.

We are ready to use them on the #Belarus regime and those participating in this system.

Hybrid attacks against the EU must stop. We must show our strong unity. @MorawieckiMpic.twitter.com/c9sRGBJro3