Quantcast
Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή - Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα - Real.gr
real player

Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή – Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

15:45, 14/11/2025
Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή – Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

Λιγότερο από μία ώρα, αντί για μιάμιση όπως συνήθως, κράτησε η σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στο πλαίσιο της «ώρας του πρωθυπουργού», μετά την εφαρμογή, και σε αυτή τη διαδικασία, της νέας διάταξης του κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει το αυτόματο κλείσιμο του μικροφώνου, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αγόρευσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας, ολοκληρώθηκε εντός 55 λεπτών της ώρας, όταν, κατά το παρελθόν -κατά μέσο όρο- οι αντίστοιχες συζητήσεις κρατούσαν μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας διάταξης του Κανονισμού της Βουλής, εκτός από την πρόβλεψη για τον λεγόμενο «χρονο-κόφτη», είχαν προβλεφθεί και αυξημένοι χρόνοι αγορεύσεων για τους ομιλητές. Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε στη διάθεσή του 13 λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του, ο κ. Μητσοτάκης 25 λεπτά για να απαντήσει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άλλα 7 λεπτά για τη δευτερολογία του, με τον πρωθυπουργό να διαθέτει άλλα 13 λεπτά για να ανταπαντήσει.

Κατά την έναρξη της αρχικής του τοποθέτησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κακλαμάνη «για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτοπειθαρχίας, ειδικά, στο βαθμό που, αυτοί οι περιορισμοί, αφορούν και τους πολιτικούς αρχηγούς». Οι κκ Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου, με τον κ. Ανδρουλάκη να εξαντλεί, μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου, τη δευτερολογία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες»

Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες»

15:11 14/11
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

16:14 14/11
Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

13:17 14/11
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

13:54 14/11
«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» - Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

«Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας» - Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τον χαρακτηρισμό του βιβλίου του ως «μυθιστόρημα»

14:54 14/11
Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία

Καραλής για τη δυσλεξία: Ήταν δύσκολη η μάχη – Έκανα λογοθεραπεία

04:45 14/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

14:30 14/11

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε βρει τους νονούς – Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε βρει τους νονούς – Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»

16:15 14/11
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

16:14 14/11
Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν»

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Πάει να βγάλει χρήματα καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα ό,τι γινόταν»

16:05 14/11
Θεσσαλονίκη: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που σκότωσε 20χρονο στην Άνω Καμήλα Σερρών για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Θεσσαλονίκη: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που σκότωσε 20χρονο στην Άνω Καμήλα Σερρών για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

16:00 14/11
Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή - Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

Εφαρμόστηκε ο «κόφτης» στη Βουλή - Η συζήτηση διήρκησε 55 λεπτά, αντί για μιάμιση ώρα

15:45 14/11
Γάζα: Την ώρα που η διεθνής κοινότητα κωλυσιεργεί, η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στον παλαιστινιακό θύλακα

Γάζα: Την ώρα που η διεθνής κοινότητα κωλυσιεργεί, η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στον παλαιστινιακό θύλακα

15:45 14/11
Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ - «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση»

Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ - «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση»

15:30 14/11
ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό

ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό

15:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved