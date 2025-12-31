Ευχές με πολίτες και επαγγελματίες για καλή χρονιά αντάλλαξε ο δήμαρχος Στ. Αγγελούδης - Real.gr

Βόλτα στους στολισμένους δρόμους της Θεσσαλονίκης έκανε το μεσημέρι ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ανταλλάσσοντας ευχές με πολίτες και επαγγελματίες για καλή και δημιουργική χρονιά.

«Αποχαιρετούμε το 2025 σε μία πόλη που κερδίζει τόσο την αυτοπεποίθησή της όσο και τα χαμόγελα της. Διεκδικούμε μια Θεσσαλονίκη, στην οποία οι κάτοικοί της να μην αισθάνονται μόνοι, να αισθάνονται ότι είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης, στη διάρκεια της βόλτας στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Ικτίνου.

Άκουσε χριστουγεννιάτικες μελωδίες, συνομίλησε με κόσμο για καλή Πρωτοχρονιά και κάλεσε τον κόσμο στο μεγάλο πάρτι που θα στηθεί στο Λευκό Πύργο για την έλευση του 2026.