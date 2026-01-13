Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες - Real.gr

Στο Μέγαρο Μαξίμου κατέφθασαν αυτήν την ώρα μέλη της αντιπροσωπείας αγροτών και κτηνοτρόφων για την προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Η συνάντηση με την επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και άλλων 0 «μπλόκων», αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου

«Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας».

Εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα».

