Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα - Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου - Real.gr

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

“Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους” ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: “Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…”.

Π. Μαρινάκης: Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Ν. Ανδρουλάκης: Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Σωκράτης Φάμελλος: Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Δ. Κουτσούμπας: Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλ. Χαρίτσης: Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστέρας, Αλέξης Χαρίτσης.