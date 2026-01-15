Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Χειμάρας - Real.gr

Απεβίωσε, σήμερα, σε ηλικία 82 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην νομάρχης Φθιώτιδας, Αθανάσιος Χειμάρας.

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του 1993, του 1996 και του 2000.

Σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον Αθανάσιο Χειμάρα.

Όπως σημειώνει: «Γεννήθηκε το 1944 στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας. Εργάστηκε στη ΔΕΗ, όπου διατέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού.

Από το 1990 μέχρι το 1992 υπηρέτησε ως Νομάρχης Σάμου. Εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993,1996 και 2000). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εκλέχτηκε Νομάρχης Φθιώτιδας, θέση στην οποία επανεκλέχτηκε στις εκλογές του 2006.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Αθανάσιος Χειμάρας ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους Φθιωτούς συμπολίτες του».

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Αθανασίου Χειμάρα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με εντιμότητα, ήθος και αίσθημα ευθύνης τον κοινοβουλευτισμό και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα που τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της. Είναι αυταπόδεικτο πως η πολιτική διαδρομή του Αθανασίου Χειμάρα χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, μετριοπάθεια καθώς και ειλικρινή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης.

Προσθέτει ακόμη: «αυτοδημιούργητος, κατέκτησε την πολιτική και κοινωνική του καταξίωση σταθερά και βήμα προς βήμα, αρχικά ως Νομάρχης Σάμου, έπειτα ως βουλευτής Φθιώτιδας, Τομεάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γραμματέας συνδικαλισμού της Ν.Δ. και τέλος ως Νομάρχης Φθιώτιδας».

«Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όσους συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του», καταλήγει.