Ειρωνική απάντηση Γκιουλέρ στις δηλώσεις Γεωργιάδη για τα F-35

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς σχολιάζει τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε: «60 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Τουρκία κάθε χρόνο. Περιμένουμε τον Έλληνα υπουργό».

Δείτε το βίντεο:

A Greek minister said they could come over to Turkey with F-35s one night.

The Turkish Defense Minister, in response:

“60 million tourists come to Turkey annually, we wait.”

pic.twitter.com/vwnpzAHRKF